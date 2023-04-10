Татарстан занял 11-е место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов

В Татарстане доля просроченных кредитов составляет 3,23% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татарстан оказался на 11-м месте по доле просроченной задолженности населения перед банками. Данные приведены на 1 марта этого года. Исследование провели специалисты РИА Новости. В Татарстане доля просроченных кредитов составляет 3,23%.

Столица России находится сразу за Татарстаном – на 12 месте. В Москве доля просроченных кредитов составляет 3,27%.

Наибольший рост доли просрочки отмечен в Ингушетии и в Северной Осетии.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане снизилось количество сделок по ипотеке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram