Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика10 апреля 2023 5:52

Татарстан занял 11-е место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов

Москва расположилась на следующей строчке
Адам САГАЛ
В Татарстане доля просроченных кредитов составляет 3,23%

В Татарстане доля просроченных кредитов составляет 3,23%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татарстан оказался на 11-м месте по доле просроченной задолженности населения перед банками. Данные приведены на 1 марта этого года. Исследование провели специалисты РИА Новости. В Татарстане доля просроченных кредитов составляет 3,23%.

Столица России находится сразу за Татарстаном – на 12 месте. В Москве доля просроченных кредитов составляет 3,27%.

Наибольший рост доли просрочки отмечен в Ингушетии и в Северной Осетии.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане снизилось количество сделок по ипотеке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram