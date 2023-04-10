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НовостиОбщество10 апреля 2023 5:32

В Челнах простились с погибшим в зоне СВО выпускником кадетской школы

Бойца похоронили на Алее славы
Адам САГАЛ
Максим был постоянным участником Парада Победы. Фото предоставлено кадетской школой им. Н. Кайманова

Максим был постоянным участником Парада Победы. Фото предоставлено кадетской школой им. Н. Кайманова

В Набережных Челнах простились с Максимом Пироговым, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО в возрасте 25 лет. Бойца похоронили на Алее славы.

Максим был выпускником кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова. Учился в корпусе «Пограничник». В учебном учреждении рассказывают, что парень активно принимал участие в школьных и городских показательных выступлениях, участвовал в соревнованиях военно-прикладного направления, был постоянным участником Парада Победы, участником группы карабинеров.

В 2016 году Максим окончил кадетскую школу в звании младшего сержанта.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане дополнен указ о помощи членам семей погибших участников СВО.

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