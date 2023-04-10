В Челнах простились с погибшим в зоне СВО выпускником кадетской школы

Максим был постоянным участником Парада Победы. Фото предоставлено кадетской школой им. Н. Кайманова

В Набережных Челнах простились с Максимом Пироговым, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО в возрасте 25 лет. Бойца похоронили на Алее славы.

Максим был выпускником кадетской школы имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова. Учился в корпусе «Пограничник». В учебном учреждении рассказывают, что парень активно принимал участие в школьных и городских показательных выступлениях, участвовал в соревнованиях военно-прикладного направления, был постоянным участником Парада Победы, участником группы карабинеров.

В 2016 году Максим окончил кадетскую школу в звании младшего сержанта.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане дополнен указ о помощи членам семей погибших участников СВО.

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