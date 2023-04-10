Казанский «Ак Барс» обыграл «Авангард» и первым вышел в финал плей-офф КХЛ

«Ак Барс» завершил серию со счетом 4:1. Фото: www.ak-bars.ru

В Казани 9 апреля встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и «Авангард». Игра между ними состоялась в рамках пятого матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Так, «Авангард» впервые за свою историю в КХЛ проиграл в финале конференции. В сезоне 2020/2021 «ястребы» завоевали главный трофей лиги, обыграв «Ак Барс» и ЦСКА.

- Всегда была борьба, ребята бились и боролись за победу. И наша команда, и соперник честно работали и честно играли, но мы были сильнее, - прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, «Ак Барс» завершил серию со счетом 4:1. Клуб стал четырехкратным обладателем Кубка Восточной конференции КХЛ и пятый раз сыграет в финале Кубка Гагарина.

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