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НовостиОбщество10 апреля 2023 5:09

Педагог по вокалу из Челнов возглавила Дворец культуры в Елабуге

Ранее Диляра Камалова работа в Детской школе искусств
Адам САГАЛ
В Набережных Челнов Диляра Камалова трудилась в Детской школе искусств №13

В Набережных Челнов Диляра Камалова трудилась в Детской школе искусств №13

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

36-летняя Диляра Камалова из Набережных Челнов возглавила Дворец культуры в Елабуге. Ранее этот пост занимал Рамис Давлетов, который недавно был назначен начальником управления культуры этого города.

В Набережных Челнов Диляра Камалова трудилась в Детской школе искусств №13. Она преподаватель вокала. Известно, что Диляра и ее ученики становились участниками различных конкурсов на федеральном телевидении.

Ранее мы сообщали, что в Елабуге сектор развития молодежной политики возглавил Игорь Смирнов.

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