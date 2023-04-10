Педагог по вокалу из Челнов возглавила Дворец культуры в Елабуге

В Набережных Челнов Диляра Камалова трудилась в Детской школе искусств №13 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

36-летняя Диляра Камалова из Набережных Челнов возглавила Дворец культуры в Елабуге. Ранее этот пост занимал Рамис Давлетов, который недавно был назначен начальником управления культуры этого города.

В Набережных Челнов Диляра Камалова трудилась в Детской школе искусств №13. Она преподаватель вокала. Известно, что Диляра и ее ученики становились участниками различных конкурсов на федеральном телевидении.

Ранее мы сообщали, что в Елабуге сектор развития молодежной политики возглавил Игорь Смирнов.

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