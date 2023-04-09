До 27 апреля изменится расписание движения поездов Казань – Санкт-Петербург

В связи с этим пассажиров просят внимательно ознакомиться с изменениями в расписании поездов. Фото: Иван Макеев

До 27 апреля изменится расписание движения поездов дальнего следования сообщением Казань – Санкт-Петербург. Причиной стало проведение работ на Московской железной дороге.

В связи с этим пассажиров просят внимательно ознакомиться с изменениями в расписании поездов. Также это коснулось маршрутов Чебоксары – Санкт-Петербург, Ижевск – Москва и Чебоксары – Москва, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Напомним, в Казани продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро.

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