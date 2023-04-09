10 апреля в мечетях Казани проведу ифтары на более 700 верующих

Компания доставляет еду даже в самые отдаленные районы и развивает халяль направление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 апреля в мечетях Казани проведу ифтары от кейтринговой компании на более 700 верующих. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Речь идет о мечетях «Ахмадзаки» на Осиновском переулке, «Ихлас» на улице Габдуллы Тукая, «Жомга» на улице Ильича, «Форваз» на улице Умырзая. Начало ифтара запланировано в 18:00-18:30. Данная компания доставляет еду даже в самые отдаленные районы и развивает халяль направление.

Напомним, кандидат медицинских наук КФУ Иван Киясов, рассказал, как правильно питаться во время Рамадана. Священный для мусульман месяц поста наступил в ночь на 23 марта и продлится 29 дней - до 21 апреля.

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