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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:12

Участник спецоперации передал главе Менделеевского района благодарность от войсковой части

По словам Беляева, для него получение письма из рук военнослужащего является огромной честью
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На встрече они поговорили об отпуске, службе, земляках, которые проявляют отвагу. Фото: @radmirbelyaev

На встрече они поговорили об отпуске, службе, земляках, которые проявляют отвагу. Фото: @radmirbelyaev

Участник спецоперации, прибывший в отпуск, передал главе Менделеевского района Радмиру Беляеву благодарность от войсковой части за своевременную помощь и поддержку. Об этом глава района сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, для него получение письма из рук военнослужащего является огромной честью. Они поговорили об отпуске, службе, земляках, которые проявляют отвагу. Также добровольцу на встрече вручили медаль «55 лет Менделеевску».

- Это письмо - большая ценность, и оно обращено, безусловно, всем вам, кто помогает нашим ребятам. Поддержка наших солдат и их семей продолжается общими усилиями, - отметил Беляев.

Напомним, Татарстан направил в зону СВО гуманитарный груз на 1,5 миллиарда долларов.

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