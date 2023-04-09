Участник спецоперации передал главе Менделеевского района благодарность от войсковой части

На встрече они поговорили об отпуске, службе, земляках, которые проявляют отвагу. Фото: @radmirbelyaev

Участник спецоперации, прибывший в отпуск, передал главе Менделеевского района Радмиру Беляеву благодарность от войсковой части за своевременную помощь и поддержку. Об этом глава района сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, для него получение письма из рук военнослужащего является огромной честью. Они поговорили об отпуске, службе, земляках, которые проявляют отвагу. Также добровольцу на встрече вручили медаль «55 лет Менделеевску».

- Это письмо - большая ценность, и оно обращено, безусловно, всем вам, кто помогает нашим ребятам. Поддержка наших солдат и их семей продолжается общими усилиями, - отметил Беляев.

Напомним, Татарстан направил в зону СВО гуманитарный груз на 1,5 миллиарда долларов.

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