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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:35

Минниханов заявил о необходимости создании условия для развития молодежи в Татарстане

Это позволит сохранить студентов и молодых специалистов в республике
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Минниханова, каждый человек имеет право выбирать в каком городе ему учиться.

По словам Минниханова, каждый человек имеет право выбирать в каком городе ему учиться.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости создании привлекательных условий для профессионального развития молодежи. Это позволит сохранить студентов и молодых специалистов в республике. Об этом он сообщил в ходе VIII Московского молодежного форума «Мост Москва-Татарстан».

По словам Минниханова, каждый человек имеет право выбирать в каком городе ему учиться. Все зависит от вышестоящих органов, какие условия будут созданы для обучающихся.

Кроме того, глава региона отметил, что образовательная миграция внутри России полезна для молодежи. Важно, чтобы данная часть населения возвращалась обратно в родные края. В связи с этим перед республикой стоит задача в создании качественного уровня жизни, приближенного к Москве.

Напомним, в Татарстане растет количество детей на семейном образовании.

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