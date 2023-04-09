Татарстан признали самым лояльным к трудовым мигрантам регионом России

53% татарстанцев нейтрально настроены к мигрантам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Татарстан признали самым лояльным по отношению к трудовым мигрантам регионом России. Соответствующее исследование провел сервис hh.ru.

Согласно опросу, в республике 18% респондентов выразили положительное отношение к трудовым мигрантам. В среднем по России данный показатель достигает 6%.

Кроме того, 53% татарстанцев нейтрально настроены к мигрантам. Еще 18% опрошенных признали, что относятся к ним негативно, а 15% считают, что они приносят лишь пользу. Противоположное мнение имеют 9% жителей. При этом женщины более лояльны к трудовым мигрантам, чем мужчины.

Напомним, Казань снова стала одним из самых комфортных городов-миллионников России.

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