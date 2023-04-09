Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Фото: kpfu.ru

Профессор кафедры антропологии и этнографии Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ Татьяна Титова стала заслуженным работником высшей школы Татарстана. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Так, звание «Заслуженного работника высшей школы региона» было присвоено за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, плодотворную педагогическую и научную деятельность.

Отметим, данное звание присваивается профессиональным преподавателям, сотрудникам системы высшего образования и государственных органов управления за заслуги в преподавательской и научной работе.

Напомним, в Казани в честь 8 Марта наградили лауреатов конкурса «Женщина года».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram