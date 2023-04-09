Выморочная имущество - это недвижимость, которая после смерти владельца достается государству. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Татарстане предложили создать федеральный орган по учету выморочного имущества. Это упростит процедуру его регистрации. Об этом в ходе заседания итоговой коллегии Росреестра сообщил первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

По его словам, на территории республики выявлено свыше 20 тысяч объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы на умерших лиц. В связи с этим необходимо создать орган, который будет готовить нормативную базу, регулирующую процедуру регистрации такого имущества, и вносить в ЕГРН всю имеющуюся информацию о нынешних правообладателях и всех переходах права.

Также данная структура позволит увеличить налогооблагаемую базу и пополнит реестр полной исторической информацией об объекте недвижимости. Так, в Татарстане в ЕГРН полностью внесены сведения о границах 956 муниципалитетов, 178 береговых линиях, шести зонах затопления и подтопления, семи лечебно-оздоровительных местностях и курортах, 31 границе лесничеств.

Отметим, выморочная имущество - это недвижимость, которая после смерти владельца достается государству.

Напомним, с начала 2022 года казанцы заплатили более 1,4 миллиарда рублей имущественных налогов.

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