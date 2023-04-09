Казанский «Зенит» обыграл АСК в матче чемпионата России

Счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу «Зенита-Казань». Фото: zenit-kazan.com

В субботу, 8 апреля, в Нижнем Новгороде встретились волейбольные клубы «Зенит-Казань» и АСК. Игра между ними состоялась в рамках второго матча четвертьфинала плей-офф чемпионата России и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Так, благодаря победе казанская команда вышла в следующий раунд турнира. Счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу «Зенита-Казань».

Отметим, соперник казанской команды по полуфиналу определится 11 апреля. «Зенит-Казань» на правах победителя регулярного чемпионата начнет серию двумя домашними матчами, которые состоятся в период с 15 по 18 апреля.

Напомним, «Рубин» обыграл «Кубань» в первом матче весенней части сезона.

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