Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт9 апреля 2023 6:48

Казанский «Зенит» обыграл АСК в матче чемпионата России

Игра завершилась со счетом 3:2
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу «Зенита-Казань». Фото: zenit-kazan.com

Счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу «Зенита-Казань». Фото: zenit-kazan.com

В субботу, 8 апреля, в Нижнем Новгороде встретились волейбольные клубы «Зенит-Казань» и АСК. Игра между ними состоялась в рамках второго матча четвертьфинала плей-офф чемпионата России и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Так, благодаря победе казанская команда вышла в следующий раунд турнира. Счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу «Зенита-Казань».

Отметим, соперник казанской команды по полуфиналу определится 11 апреля. «Зенит-Казань» на правах победителя регулярного чемпионата начнет серию двумя домашними матчами, которые состоятся в период с 15 по 18 апреля.

Напомним, «Рубин» обыграл «Кубань» в первом матче весенней части сезона.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram