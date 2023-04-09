В новой школе Набережных Челнов вид из бассейна будет открываться на Каму

Стоимость школы вместе с оборудованием составила почти 2,5 млрд рублей. Фото: мэрия Набережных Челнов

В новой школе Челнов оборудуют бассейн с панорамным видом на Каму. Объект находится в 34-м комплексе, сообщает мэрия города.

В данной школе оборудуют два бассейна, два спортзала, актовый зал, рассчитанный на 780 мест, а столовая сможет принять свыше 450 учеников за одну перемену. Так, будущий бассейн состоит из двух чаш, а вид из него будет открываться на Каму. Оформят объект символичными треугольниками и национальными мотивами - в ограждении. Общую стоимость школы с учетом оборудования оценивают в 2,5 миллиарда рублей.

Отметим, строительство образовательного учреждения на 1501 ученика идет с опережением графика. Работы выполнены на 40%. В данное время там ведется комплектование коллектива, а директором назначили Рамиля Садриева из школы №34. Прием учеников начнется в конце апреля.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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