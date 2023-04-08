На сегодня уже заключили договоры с подрядчиками и проектировщиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане началась подготовка к благоустройству дворов многоквартирных домов. О ходе подготовительных работ рассказала руководитель Фонда «Института развития городов республики» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства региона.

По ее словам, на сегодня уже сформировали общую специфику по малым архитектурным формам, заключили договоры с подрядчиками и проектировщиками, подготовили и согласовали итоговые схемы благоустройства. В апреле-мае схемы презентуют жителям.

Кроме того, с 10 апреля в Татарстане начнутся дорожные работы по программе «Наш двор». В Аксубаевском, Арском, Бавлинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Кукморском, Сармановском и Черемшанском районах работы стартуют в мае-июне, подчеркнула Наиля Зиннатуллина.

Ранее в регионе приступили к капитальному ремонту более 400 многоквартирных домов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram