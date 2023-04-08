В Татарстане приступили к капремонту 407 многоквартирных домов

Еще по 55 проводятся электронные аукционы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подрядчики приступили к капитальному ремонту 407 многоквартирных домов. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Алексей Фролов.

По его словам, торги провели по 674 многоквартирным домам, которые входят в программу капремонта, еще по 55 - разместили извещения о проведении электронных аукционов.

Кроме того, сейчас формируются лоты для проведения аукциона по 8 многоквартирным домам. Работу ведет региональный Фонд ЖКХ вместе с районами Татарстана.

Ранее мы рассказывали, какие дома капитально отремонтируют в Казани в 2023 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram