Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил эффективно провести весенние полевые работы

По словам главы республики, для этого есть все ресурсы. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил качественно и эффективно провести весенние полевые работы, так как от этого зависит продовольственная безопасность региона. Ранняя весна в этом году позволила уже во всех районах Татарстана приступить к посевным работам.

По словам главы республики, для этого есть все ресурсы. На сегодня подкормлено 350 тысяч гектаров озимых культур - 74%, и территории многолетних трав - 42%. Накоплено по 71 килограмму удобрений на гектар.

Республика полностью обеспечена зерновым культурами, проведена большая работа по ремонту техники. Меры государственной поддержки татарстанских хозяйств доходят до 3,6 миллиарда рублей, подчеркнул Рустам Минниханов в ходе совещания в Доме правительства Татарстана.

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