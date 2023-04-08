Ночью загорелась сауна «Жара» в Кировском районе Казани

Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил устройства и использования электрооборудования. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

Ночью 8 апреля в Кировском районе Казани загорелась сауна на первом этаже банно-гостиничного комплекса «Жара». Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил устройства и использования электрооборудования.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В здании было сильное задымление. До прибытия пожарных из комплекса самостоятельно эвакуировались 11 человек.

Помощь потребовалась двоим людям, которые из-за дыма оказались отрезанными от путей эвакуации. Пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли мужчину 1997 года и девушку 2003 года рождения. В происшествии никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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