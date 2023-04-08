Черное озеро в Казани начнут наполнять водой в выходные

В октябре водоем осушили, чтобы открыть здесь каток. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

В эти выходные, 8 и 9 апреля, в Казани начнут наполнять водой Черное озеро. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

В октябре водоем в парке «Черное озеро» осушили для того, чтобы жители и гости столицы Татарстана смогли покататься здесь на коньках. В декабре в парке прошло красочное открытие ледового катка с выступлениями фигуристок, музыкой и диджей-сетами.

Кроме того, на протяжении всей зимы здесь проводились кинопоказы, мастер-классы, вечеринки и даже отмечали Новый год.

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