В Казани монтера насмерть придавило лифтом во время ремонтных работ

Работник от полученных травм скончался на месте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Казани монтера насмерть придавило лифтом в ходе ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.
По информации следствия, мужчина находился в шахте лифта одного из домов на улице Петра Полушкина. В один момент лифт начал опускаться и придавил работника. От полученных травм монтер погиб на месте.
Предполагается, что трагедия случилась из-за нарушения техники безопасности, в связи с чем лифт пришел в движение. Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
Напомним, ранее в Татарстане сантехник погиб в подвале дома во время прорыва трубы. Напарник застал его лежащим в горячей воде.
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