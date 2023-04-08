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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 9:24

В Казани монтера насмерть придавило лифтом во время ремонтных работ

Трагедия произошла в одном из домов на улице Полушкина
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Работник от полученных травм скончался на месте.

Работник от полученных травм скончался на месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани монтера насмерть придавило лифтом в ходе ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По информации следствия, мужчина находился в шахте лифта одного из домов на улице Петра Полушкина. В один момент лифт начал опускаться и придавил работника. От полученных травм монтер погиб на месте.

Предполагается, что трагедия случилась из-за нарушения техники безопасности, в связи с чем лифт пришел в движение. Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, ранее в Татарстане сантехник погиб в подвале дома во время прорыва трубы. Напарник застал его лежащим в горячей воде.

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