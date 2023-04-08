Сегодня на территории республики работают 109 электрозарядных станций. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 10 апреля зарядка электромобилей в Татарстане станет платной. Стоимость услуги составит 17 рублей за 1 киловатт-час, сообщается на сайте «Сетевой компании».

Сегодня на территории республики работают 109 электрозарядных станций компании. Зарядить электромобиль можно с помощью мобильного приложения «ЭЗС СК», которое доступно в App Store и Google Play.

Напомним, ранее казанский таксопарк приобрел 50 электромобилей отечественного производства.

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