Вылет «Ак Барса» в Казань задержали из-за тщательного досмотра в аэропорту Омска

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет в Казани. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Накануне казанский «Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина со счетом 1:0.

Игра прошла в Омске, после чего хоккеисты сразу же отправились в аэропорт — их ждал чартерный рейс в столицу Татарстана.

Однако вылет казанской команды задержали из-за тщательного досмотра. Сотрудники аэропорта просили снимать верхнюю одежду, а также открывать сумки и чемоданы и показывать, что внутри.

Хоккеисты «Ак Барса» отметили, что в первый раз сталкиваются с таким тщательным досмотром. Вылет, правда, задержали ненадолго, сообщает «БИЗНЕС online».

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет в Казани.

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