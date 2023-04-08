Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев высказался о четвертой ничьей подряд

По мнению главного тренера «Рубина», любой невыигрышный счет — потеря для клуба. Фото: ФК «Рубин»

Вчерашний матч между «Рубином» и астраханским «Волгарем» завершился ничьей — это четвертый матч, в котором казанская команда не может победить.

По мнению главного тренера «Рубина» Юрия Уткульбаева, любой невыигрышный счет — потеря для клуба. Тренерский штаб нацеливает игроков на более атакующую игру, на большее количество созданных моментов.

— Мы не хотели сохранять ничью, хотели победить, поэтому возникали быстрые атаки соперника, — подчеркнул Юрий Уткульбаев на пресс-конференции.

Главный тренер также отметил, что сейчас перед «Рубином» стоит задача — занять место, чтобы играть в следующем сезоне в Премьер-лиге. Напомним, ранее мы рассказывали возможно ли увольнение Юрия Уткульбаева после игры с «Волгарем».

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