В Татарстане за неделю подорожали говядина, огурцы, помидоры и бананы

При этом цены на молочную продукцию, крупы и макаронные изделия изменились незначительно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю, с 27 марта по 3 апреля, в Татарстане подорожали говядина, огурцы, помидоры и бананы. Килограмм говядины теперь стоит 481 рубль, килограмм огурцов - 170 рублей, килограмм бананов - 120 рублей, а килограмм помидор - 203 рубля, сообщает Татарстанстат.

Вместе с тем в республике подешевели свинина (до 259 рублей за килограмм), овощные и мясные консервы для детского питания (631 рубль и 966 рублей за килограмм соответственно), черный чай (до 952 рублей за килограмм).

При этом цены на молочную продукцию, крупы, подсолнечное масло, баранину, курицу, сосиски, яйца, сахар, печенье, соль, муку, хлеб, макаронные изделия, картофель, капусту, лук, свеклу и морковь изменились незначительно.

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