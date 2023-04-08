Казанский «Рубин» сыграл вничью в Первой лиге четвертый раз подряд

По итогам матча «Рубин» продолжает оставаться на второй строчке в турнирной таблице. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Матч 26-го тура Первой лиги между «Рубином» и астраханским «Волгарем» завершился со счетом 0:0. Тем самым казанская команда сыграла вничью четвертую игру подряд.

В стартовом составе «Рубина» впервые вышли защитник Эльмир Набиуллин, полузащитник Рустам Ашурматов и нападающий Мераби Уридия.

Этот матч примечателен также тем, что на 25-ой минуте встречи главный арбитр Василий Казарцев приостановил игру. Сделано это было для того, чтобы игроки-мусульмане могли перекусить в ифтар — у них сейчас идет месяц Рамадан.

По итогам матча «Рубин» продолжает оставаться на второй строчке в турнирной таблице. Уступает команда «Балтике» с разницей в 5 очков.

Напомним, ранее «КП-Казань» выяснила, возможна ли отставка Юрия Уткульбаева после итогов игры с «Волгарем».

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