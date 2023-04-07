Фото: Рамиль Гильванов

В Татарстане состоялся первый в истории медицинский ифтар. Он прошел в детской республиканской клинической больнице.

Его участниками стали министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннулин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и другие.

Они и доктора детской республиканской клинической больницы совершили коллективный намаз, прочитали молитвы о здравии своих подопечных и их родителей, которые лечатся в стационаре учреждения. Кроме того, гости подарили работникам больницы священные книги Коран.

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