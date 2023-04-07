Глава Бугульминского района встретился с бойцами, которые приехали в отпуск из зоны СВО

Фото: пресс-служба исполкома Бугульминского района

Глава Бугульминского района Линар Закиров встретился с бойцами, которые приехали в отпуск из зоны СВО. На встречу с ним пришли 11 бойцов, которые приехали домой на две недели. Они рассказали Закирову о своей службе, условиях и необходимых вещах.

В свою очередь глава района пообещал и дальше оказывать бойцам и их семьям необходимую помощь. Он поблагодарил их за мужество и защиту Родины. Бойцы поблагодарили Закирова и всех земляков за поддержку, гуманитарную помощь и личные посылки. Они сказали, что чувствуют огромную поддержку от города.

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