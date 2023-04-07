«Марш памяти» — это одна из старейших акций республики Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Участниками акции «Марш памяти» стали 125 школ Татарстана или более 9 тысяч подростков. Агитбригады посетили учреждения в 18 городах и районах Республики Татарстан. Они рассказывали школьникам о героях Великой Отечественной войны. Все это проходило в виде литературно-музыкальных композиций и познавательных лекций. Ребятам также показывали экспонаты, которые были найдены в ходе полевых поисковых экспедиций.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что «Марш памяти» — это одна из старейших акций республики. В этом году она была приурочена к 30-летнему юбилею объединения «Отечество».

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