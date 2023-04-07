Житель Казани изобрел вендинговый аппарат, который готовит пельмени всего за две минуты

Необычный прибор называется Pel-Meni Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Казани и резидент «Иннополиса» изобрел вендинговый аппарат, который готовит пельмени. Необычный прибор называется Pel-Meni. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства инвестиционного развития республики.

По их словам автомат может изготовить любимое всеми блюдо всего за две минуты. На сегодняшний день устройство готово к продаже. Планируется, что продавать его будет не только в России, но и в других странах. Отметим, что предприятие имеет четыре патента с зарегистрированным товарным знаком.

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