Концерт должен был состояться 10 апреля Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Ночные снайперы» и Диана Арбенина официально подтвердили отмену концерта в Казани, а также в ряде других городов России. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Напомним, что концерт должен был состояться 10 апреля в театре оперы и балета имени Джалиля. Однако вчера организаторы заявили, что мероприятие отменено по техническим причинам. Все, кто успел купить билеты, могут их вернуть на том же сервисе, где они были приобретены.

Ранее, концерт Арбениной и «Ночных снайперов» отменили в столице Чувашии, Ульяновске, Тольятти, Челябинске и др.

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