ФОТО: kzn.ru

В администрации Советского района Казани заработал бесплатный коворкинг «Чишмәле», рассказали в пресс-службе мэрии. Посещение творческого пространства будет бесплатно, однако необходима предварительная запись. Нужно будет заполнить форму – вписать дату, цель и время визита в коворкинг.

Пространство «Чишмәле» - это территория для проведения деловых встреч и творческих мероприятий, совещаний и обучения.

Кстати, некоторое время назад в помещениях администрации Советского ремонта сделали капремонт для комфортного приема местных жителей.

Коворкинг находится на втором этаже администрации по адресу: ул.Шуртыгина, 1. Дополнительную информацию можно узнать в комментариях под постом или написав личное сообщение в группе в социальной сети «Вконтакте», сообщает пресс-служба администрации.

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