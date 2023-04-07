ФОТО: Прокуратура Республики Татарстан

Прокуратура Татарстана пресекла продажу загородного клуба, построенного на 45 миллионов бюджетных денег, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о территориях, освоенных при реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Известно, что загородный клуб в Зеленодольском районе был построен на бюджетные деньги в 2020 году. Грантополучатель построил сначала 22 гостевых дома для размещения туристов, а спустя два года – еще 30. Кроме того на бюджетные средства была возведена автомобильная дорога длиной 1,15 километров для транспортной доступности туристов. Общая сумма, выделенная на загородный клуб, составила 45 миллионов рублей бюджетных денег.

Согласно договорным обязательствам грантополучатель не мог выставлять на продажу дома, однако эти условиями пренебрег. Поэтому в дело пришлось вмешаться республиканской прокуратуре.

Грантополучателю объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. Кроме того, внесено представление руководителю регионального госкомитета по туризму. «Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры, проверка продолжается», - сообщают в пресс-службе ведомства.

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