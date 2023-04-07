В акции «Марш памяти» приняли участие более 9 тысяч школьников Татарстана

В Татарстане завершилась акция "Марш памяти" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне в Татарстане подошла к концу традиционная республиканская акция «Марш памяти», в которой приняли участие более 9 школьников. В этом году мероприятие было приурочено к 30-летию Объединения «Отечество», которое является организатором патриотической акции.

Мероприятие посвящено временам Великой Отечественной войны и подвигу героев, подаривших жителям страны мирное небо над головой. Во время акции агитационные бригады поискового движения посещали школы Татарстана, читали ребятам лекции, а также показывали литературно-музыкальные композиции на тему ВОВ.

Всего в акции приняли участие 125 школ республики.

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