Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 апреля татарстанцев ожидает похолодание до -9 градусов и сильный ветер, о погоде на ближайшие сутки рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Необычайно теплый март сменяется привычным апрельским климатом – этой ночью в восточных районах Татарстана прогнозируются заморозки до -9 градусов. На остальной территории республики тоже ожидаются ночные минусовые температуры: от -1 до -6.

Кроме того, Гидрометцентр обещает северо-восточный ветер и переменную облачность без осадков.

Завтра, 9 апреля, днем впрочем, теплая погода вернется в Татарстан: максимальные температуры, прогнозируемые синоптиками, будут от +8 до+13.

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