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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 14:15

В Йошкар-Оле водитель Chery сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

Предполагается, что он проехал на красный сигнал светофора
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Девушку госпитализировали с травмами. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Девушку госпитализировали с травмами. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Вечером 6 апреля 42-летний водитель автомобиля Chery совершил наезд на 16-летнюю девушку. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе по улице Йывана Кырли в Йошкар-Оле.

По предварительным данным, мужчина проехал на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего сбил несовершеннолетнюю. Девушку с травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл.

Напомним, ранее в Йошкар-Оле 15-летний подросток на машине сбил девочку на велосипеде.

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