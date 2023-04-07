В Казани пьяный пассажир в самолете, летевшем в Таиланд, начал курить и угрожал полицейским

Дебошира вывели из самолета еще до взлета. Фото: Алина НИЗАМОВА

Вечером 6 апреля перед взлетом самолета «Казань – У-Тапао (Таиланд)» пьяный пассажир начал курить прямо на борту воздушного судна. Он также материл других пассажиров и никак не реагировал на замечания стюардесс. В связи с этим командир экипажа отказал мужчине в перелете. Дебошира из самолета под руки вывели сотрудники полиции и сопроводили его в дежурную часть ЛОП, которая находится на территории аэропорта Казани. При этом пьяный пассажир публично оскорблял правоохранителей и угрожал им расправой.

- 37-летний житель Татарстана своими противоправными действиями подвергал опасности нормальное функционирование самолета, а также оказывал сопротивление полицейским, - сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Там также отметили, что в отношении авиадебошира проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

- В отношении задержанного были составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и нарушение запрета курения табака, - в свою очередь сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

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