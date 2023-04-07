Где именно будут размещены объекты в республике — пока неизвестно. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Челябинский «Уралэнергосбыт» планирует построить семь ветряных электростанций в Татарстане. Компания прошла отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщается на сайте компании.

Общая мощность объектов составит 349 мегаватт. Плановая дата начала поставки мощности объектов ВИЭ в Татарстане — 1 декабря 2028 года. Где именно будут размещены объекты в республике — пока неизвестно.

Кроме того, «Уралэнергосбыт» собирается разместить девять ветряных электростанций в Самарской области общей мощностью 372, 6 мегаватт, а также одну — в Саратовской области мощностью 17 мегаватт.

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