Ильсур Метшин прочитал лекцию о Казани студентам МГИМО

Лекцию слушали около 80 студентов второго курса. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В пятницу, 7 апреля, мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу со студентами Московского государственного института международных отношений. Градоначальник поделился опытом столицы Татарстана в проведении международных мероприятий, партнерстве с другими странами.

Лекцию слушали около 80 студентов второго курса, обучающихся по направлению государственного муниципального направления. Ильсур Метшин пригласил их пройти стажировку в мэрии Казани.

Напомним, ранее в городской мэрии стартовала программа стажировки для 30 студентов казанских вузов и колледжей.

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