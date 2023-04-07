Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев приехал в Марий Эл

В республике министр посетил птицефабрику и племзавод. Фото: mari-el.gov.ru

В эту пятницу, 7 апреля, в Марий Эл с рабочим визитом прибыл глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Так, в первой половине дня он встретился с главой региона Юрием Зайцевым.

Они обсудили достижения республики в сельскохозяйственной отрасли и планы дальнейшего ее развития.

- В 2022 году Марий Эл было выделено почти 730 миллионов рублей, в том числе это субсидии в рамках индивидуальной программы развития республики. Освоение средств 100%. В 2023-м объем увеличен до 767 миллионов. Уровень доведения у вас на данный момент выше, чем в среднем по стране. Не снижайте темп. Отмечу, что мы предусмотрели возможность авансирования затрат аграриев. В период подготовки к посевной это для них особенно важно. Что касается посевной. Она у вас начинается в мае. Ожидаем, что все пройдет штатно. По нашим данным, все ресурсы есть, - отметил по сельхозотрасли региона Дмитрий Патрушев.

После министр с главой Марий Эл посетили местную птицефабрику и племзавод.

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