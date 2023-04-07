В Чувашии отделение Фонда «Защитники Отечества» начнет работу 1 июня

Работу Фонда, который должен скоординировать работу по сопровождению участников СВО и их семей, обсудили на совещании оперштаба республики. Фото: cap.ru

На заседании оперштаба Чувашии было объявлено, что начало работы местного отделения Фонда «Защитники Отечества» запланировано на 1 июня 2023 года. Так, глава республики Олег Николаев напомнил, что согласно указу президента России Владимира Путина региональные отделения Фонда помогающего участникам СВО и их семьям должны быть организованы во всех субъектах страны. Правительство Чувашии уже определило ряд задач, которые помогут достичь поставленной цели. Это, в том числе, подбор специалистов, а также помещений, где они будут работать.

Так, по словам главы Минтруда республики Алены Елизаровой, потенциальные сотрудники будущего регионального Фонда пройдут тестирование, а после пройдут дистанционное обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

На данный момент в городах и районах Чувашии продолжают работать координационные центры для адресного сопровождения участников СВО и их семей. На них составлены социальные паспорта и сейчас завершается работа по их цифровизации.

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