В Казани откроются продуктовые магазины сети «Чижик»

Цены на продукты в этих магазинах обещают сделать ниже, чем в среднем на рынке. Фото: Михаил ПАТЛИС

Отечественная ведущая продуктовая розничная компания открыла в Казани распределительного центра сети магазинов «Чижик». Сообщается, что он будет обслуживать до 250 торговых точек в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областей.

Отметим, что данная сеть позиционирует себя как жесткий дискаунтер. То есть цены на продукты в этих магазинах обещают сделать ниже, чем в среднем на рынке.

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