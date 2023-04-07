Татарстанское УФАС завело дело из-за рекламы на телеканале «Россия-1»

Это дело рассмотрит суд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В зоне вещания Казани на телеканале «Россия-1» показывали рекламный ролик, который обещал людям избавить их от долгов по кредитам. Свою помощь в этом предлагали ООО «Федеральный центр банкротства» из Белгорода и ООО «Юридические решения» из Казани.
Их рекламный текст сообщал, что «по Федеральному закону раз в 5 лет Вы можете списать кредитные долги». Вот только всех деталей прохождения процедуры связанной с этим процедуры банкротства, увы, не раскрывалось.
- Не было в этой рекламе и информации о том, что в соответствии с законом о банкротстве подобные дела рассматриваются арбитражным судом и юристы не имеют полномочий, позволяющих списать долги по кредитам. А ссылка на федеральный закон создавала ложное впечатление, что такая услуга одобрена органами госвласти, - отметили в татарстанском УФАС.
В итоге антимонопольщики эту рекламу квалифицировали как создающую впечатление, что от долгов можно освободиться без каких-либо расчетов с кредиторами и каких-либо последствий.
За нарушение закона о рекламе УФАС возбудило дело в отношении ООО «Федеральный центр банкротства» и ООО «Юридические решения». Его рассмотрит суд.
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