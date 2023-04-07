Глава Татарстана открыл в Казани мемориальную доску Николаю Демидову

Николай Демидов умер в октябре 2021 года в Москве. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии мемориальной доски государственному деятелю, генерал-лейтенанту внутренней службы Николаю Демидову. Церемония состоялась на улице Большой Красной в Казани. Здесь когда-то проживал Демидов. 8 апреля ему исполнилось бы 90 лет.

- С Татарстаном Николая Ивановича связывают более 20 лет трудовой биографии на комсомольской и партийно-государственной работе, а также в правоохранительных органах. Работая на разных должностях, он отличался организаторскими способностями, умением сплотить людей на решение острых проблем, - отметил Рустам Минниханов.

Николай Демидов умер в октябре 2021 года в Москве. Похоронили его на малой родине – в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана.

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