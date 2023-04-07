Ленара Ахметзянова рекомендовали на пост главы администрации Комсомольского района Набережных Челнов

В настоящее время он возглавляет правовое управление Исполкома города. Фото: мэрия Набережных Челнов

В эту пятницу, 7 апреля, были подведены итоги конкурса среди кандидатур на пост главы Комсомольского района Набережных Челнов. Напомним, что прежний глава Александр Кислов ушел с этой должности еще в марте 2021 года. Его обязанности на данный момент исполняет Фидарис Хабибуллин.

Итак, согласно итогам конкурса на пост главы администрации Комсомольского района был рекомендован 36-летний Ленар Ахметзянов.

Он родился в селе Кзыл-Яр Бавлинского района. С 2008 года работает в Исполкоме Набережных Челнов. В 2015 году был назначен начальником правового управления. Женат, воспитывает двоих детей.

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