Пособника ИГИЛ* из Набережных Челнов приговорили к 11 годам заключения

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Фото: скриншот

Сотрудники управления ФСБ по Татарстану вычислила и пресекла деятельность пособника ИГИЛ* в Набережных Челнах. Мужчину задержали и возбудили в отношении его уголовное дело за финансирование и оправдание терроризма, а также за пособничество в содействии террористической деятельности.

- Центральный окружной военный суд Самары признал мужчину виновным по всем пунктам и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Три из них он проведет в тюрьме, после чего отправится отбывать назначенный срок в колонию строгого режима, - сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.

Там также отметили, что данное решение суда уже вступило в законную силу.

*запрещенная в России международная террористическая организация

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