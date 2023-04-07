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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 8:23

В Татарстане житель Удмуртии изнасиловал и убил девушку, а затем укусил полицейского

Дело рассмотрит Верховный суд РТ
Адам САГАЛ
Мужчина укусил за плечо одного из правоохранителей, после чего убежал

Мужчина укусил за плечо одного из правоохранителей, после чего убежал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верховный суд Татарстана направлено уголовное дело в отношении двоих жителей Удмуртии. Они обвиняются в убийстве и изнасиловании.

Преступление произошло в ноябре 2009 года в поселке совхоза «Татарстан» Тукаевского района. Мужчины предложили вместе отдохнуть своей новой знакомой - 19-летней жительницей Чистополя. Девушка согласилась. Но вместо отдыха жертву на автомобиле «Нива» привезли в безлюдное место, где жестоко избили и изнасиловали. Желая скрыть следы преступления, мужчины несколько раз ударили свою жертву острым предметов в шею и предплечье. Девушка умерла на месте происшествия.

Спустя полгода один из этих мужчин был остановлен сотрудниками ДПС около деревни Новые Сарайлы Тукаевского района. На тот момент он находился в федеральном розыске за хищение. Когда его доставляли в полицейский участок, мужчина укусил за плечо одного из правоохранителей, после чего убежал.

Спустя некоторое время обоих мужчин задержали и арестовали.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске начальника юротдела задержали из-за махинации со служебной квартирой.

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