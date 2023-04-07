В Татарстане житель Удмуртии изнасиловал и убил девушку, а затем укусил полицейского

Мужчина укусил за плечо одного из правоохранителей, после чего убежал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верховный суд Татарстана направлено уголовное дело в отношении двоих жителей Удмуртии. Они обвиняются в убийстве и изнасиловании.

Преступление произошло в ноябре 2009 года в поселке совхоза «Татарстан» Тукаевского района. Мужчины предложили вместе отдохнуть своей новой знакомой - 19-летней жительницей Чистополя. Девушка согласилась. Но вместо отдыха жертву на автомобиле «Нива» привезли в безлюдное место, где жестоко избили и изнасиловали. Желая скрыть следы преступления, мужчины несколько раз ударили свою жертву острым предметов в шею и предплечье. Девушка умерла на месте происшествия.

Спустя полгода один из этих мужчин был остановлен сотрудниками ДПС около деревни Новые Сарайлы Тукаевского района. На тот момент он находился в федеральном розыске за хищение. Когда его доставляли в полицейский участок, мужчина укусил за плечо одного из правоохранителей, после чего убежал.

Спустя некоторое время обоих мужчин задержали и арестовали.

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