В Казани врачи удалили пациентке кисту весом 20 кг

Теперь женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке

В Казани медики РКБ провели сложную комбинированную операцию. Бригада хирургов удалила 20-килограммовую кисту, камни в желчном пузыре и грыжу за один раз.

Пациентка рассказывает, что ей тяжело было ходить, во время прогулки она часто останавливалась.

- Теперь чувствую себя на лет 18. Я очень рада, — цитирует женщину ГТРК «Татарстан».

Изначально к врачу жительница обратилась из-за сахарного диабета. Эндокринолог направил ее на компьютерную томографию, обследование показало огромную кисту.

В отделение хирургии у женщины обнаружили еще и пупочную грыжу и камни в желчном пузыре. Врачи решили решить все проблемы за одну операцию.

В результате процедура длилась три часа. Было удалено 40 килограммов проблемных участков. Теперь женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах онкологи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль.

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