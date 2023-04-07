В Казани эвакуировали несколько школ

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 7 апреля, в казанской гимназии №179 прозвучала тревога. Детей и персонал в срочном порядке вывели на улицу. После эвакуации было объявлено, что уроков не будет. Как оказалось, на электронную почту образовательного учреждения поступило письмо с угрозами, его руководство незамедлительно отреагировало на такое сообщение. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Отметим, что гимназия №179 – не единственная учебное заведение города, где прошла эвакуация.

- Сообщения с угрозами поступили сразу в несколько школ. Все их проверять сотрудники правоохранительных органов. Каждый такой сигнал должен быть отработан для вашего и нашего спокойствия, - сообщают в мэрии Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани эвакуировали Госпиталь для ветеранов войн.

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