После жалоб жителей на перекрестке в микрорайоне Салават Купере установили светофор

Светофор заработал на перекрестке проспекта Шакирова и улице Авзаловой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После жалоб жителей микрорайона Салават Купере на перекрестке проспекта Шакирова и улице Авзаловой установили светофор. Помог оперативному решению мэр Казани Ильсур Метшин.

В 2022 году на этом перекрестке произошло пять ДТП, в которых люди получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, вблизи располагаются образовательные учреждения, что несет опасность для детей.

В ноябре прошлого года житель микрорайона на личном приеме у градоначальника обратился с коллективной просьбой об установке светофора. Начиная с 7 апреля он введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани.

Напомним, ранее в Казани в доме «Салават Купере» затопило подъезд.

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