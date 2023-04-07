Житель Татарстана заплатит 100 тысяч рублей за художества в материалах уголовного дела

Инцидент произошел, когда мужчине дали материалы дела для ознакомления. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

39-летний житель Альметьевска вместе с приятелем обвиняется в хищениях и умышленном уничтожении чужого имущества. Подельников уже было начали судить. Первому из них во время процесса дали ознакомится с материалами уголовного дела. С умным видом мужчина погрузился в изучение своих «подвигов», которые скрупулезно записали следователи. Через некоторое время на суде заметили - происходит что-то неладное.

Обвиняемый водил туда-сюда шариковой ручкой по одному и тому же листу уголовного дела. Оказалось, ему было неинтересно читать, и он просто зарисовывал все слова, чтобы никто там больше ничего не разобрал. Возможно, даже про себя напевал песню Аркадия Укупника: «Я лучше съем перед загсом свой паспорт».

Пока этого художника не поймали в буквальном смысле слова за руку, он действительно успел испортить один лист уголовного дела.

- Свою вину в этом мужчина признал. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В надзорном ведомстве также отметили, что рассмотрение уголовного дела приятелей в суде продолжится несмотря ни на что.

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