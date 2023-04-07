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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 7:54

Житель Татарстана заплатит 100 тысяч рублей за художества в материалах уголовного дела

При этом мужчину все еще ждет суд
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Инцидент произошел, когда мужчине дали материалы дела для ознакомления.

Инцидент произошел, когда мужчине дали материалы дела для ознакомления.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

39-летний житель Альметьевска вместе с приятелем обвиняется в хищениях и умышленном уничтожении чужого имущества. Подельников уже было начали судить. Первому из них во время процесса дали ознакомится с материалами уголовного дела. С умным видом мужчина погрузился в изучение своих «подвигов», которые скрупулезно записали следователи. Через некоторое время на суде заметили - происходит что-то неладное.

Обвиняемый водил туда-сюда шариковой ручкой по одному и тому же листу уголовного дела. Оказалось, ему было неинтересно читать, и он просто зарисовывал все слова, чтобы никто там больше ничего не разобрал. Возможно, даже про себя напевал песню Аркадия Укупника: «Я лучше съем перед загсом свой паспорт».

Пока этого художника не поймали в буквальном смысле слова за руку, он действительно успел испортить один лист уголовного дела.

- Свою вину в этом мужчина признал. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В надзорном ведомстве также отметили, что рассмотрение уголовного дела приятелей в суде продолжится несмотря ни на что.

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