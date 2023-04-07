В Нижнекамске начальника юротдела задержали из-за махинации со служебной квартирой

Мужчина был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД по Нижнекамскому району. Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении 35 -летнего начальника юротдела МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Нижнекамск» возбудили уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве», сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.

Так, по версии следствия, 5 апреля во время своего обеда около одного из домов на улице Баки-Урманче в Нижнекамске фигурант дела получил от горожанки 100 тысяч рублей. За эти деньги начальник юротдела местного департамента пообещал помочь в обход закона перевести квартиру со служебного найма на социальный. Смена статуса нужна была для дальнейшей приватизации жилья. Вот только после получения денег мужчина был задержан полицией.

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